В суд Златоуста передали дело о мошенничестве экс-сотрудницы мэрии Екатеринбурга

В Челябинской области завершили расследование уголовного дела бывшего заместителя директора департамента общественных связей — начальника отдела по развитию туризма администрации Екатеринбурга Дины Шведкиной, задержанной в августе прошлого года по подозрению в мошенничестве сотрудниками УФСБ России по Челябинской области. Уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ направили для рассмотрения в Златоустовский городской суд, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

По версии следствия, с декабря 2023 года по июль 2025-го Дина Шведкина, будучи председателем Челябинской региональной общественной организации «Агентство развития туризма», похитила часть выделенной правительством Челябинской области субсидии на поддержку общественных инициатив по развитию туристической отрасли, заключив контракт на строительство информационного центра на горе Косотур в Златоусте по завышенной стоимости. Сумма похищенных средств, по оценке следствия, превысила 700 тыс. руб.

Обвиняемая возместила ущерб в полном объеме. Уголовное дело расследовал следственный отдел СКР по Златоусту. Сотрудники УФСБ по региону занимались оперативным сопровождением уголовного дела.