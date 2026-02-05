Суд обязал организацию с иностранным учредителем продать землю на Урале

Белоярская районная прокуратура через суд обязала организацию, учредителем которой является иностранная компания, продать земельные участки сельскохозяйственного назначения общей площадью более 740 га. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского ведомства.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В ходе проверки было установлено, что четыре земельных участка, расположенных в Белоярском районе, находятся в собственности организации, единственным учредителем которой является компания, зарегистрированная в Республике Маршалловы Острова.

«В силу закона земельные участки не могут принадлежать на праве собственности хозяйствующему субъекту, учредителем которого является иностранное юридическое лицо»,— пояснили в ведомстве.

В данном случае, несмотря на требования законодательства об обороте земель сельскохозяйственного назначения, организация не выполнила обязательство по отчуждению земель. Белоярский районный суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал ответчика реализовать земельные участки с торгов в течение 12 месяцев. Прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения, добавили в ведомстве.

Полина Бабинцева