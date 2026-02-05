Дьявол снова носит Prada

В начале февраля в сети появился трейлер сиквела «Дьявол носит Prada-2» — продолжения модной драмы о вымышленном журнале «Подиум» и его главном редакторе Миранде Пристли. Мы собрали все известные на данный момент детали фильма, чтобы лучше понять, чего публике ждать от продолжения.

Премьера «Дьявол носит Prada-2» в Америке запланирована на 1 мая, о релизе в России официальных сообщений пока не появлялось. Сценарием, как и в первой части, занимается Алин Брош Маккенна, режиссер оригинального фильма Дэвид Френкель снял и сиквел. К своим ролям также вернулись и четыре главных персонажа — Мэрил Стрип (Миранда), Энн Хэтауэй (Энди), Эмили Блант (Эмили) и Стэнли Туччи (Найджел). Отдельно хочется отметить, что каждый из актеров выглядит так, будто фильм вышел не 20, а пару лет назад.

К актерскому составу нового фильма присоединились и другие — например, Кеннет Брана исполнит роль мужа Миранды Пристли, также в фильме появятся Леди Гага (ее персонаж пока держится в секрете), Люси Лью, Би Джей Новак и др. Из первой части вернутся и второстепенные персонажи — например, Кристиан Томпсон в исполнении Саймона Бейкера или Серена, она же Жизель Бюндхен.

Что касается сюжета, то о нем известно не так много. Скорее всего, речь в новой части пойдет об умирающем принте и переформатировании глянца под цифровую реальность — Миранде придется адаптироваться к новым трендам в медиа. Энди вернется в «Подиум», но уже в роли профессионала и медийного специалиста. При этом, как сообщают инсайдеры, Эмили будет представлять в фильме большой бренд, который дает рекламу (и оказывает влияние) в том числе и в «Подиуме». Главный конфликт фильма будет, скорее всего, строиться на противопоставлении оригинального ансамбля как представителей старой школы печатного глянца и новых медиаменеджеров, идущих в ногу со временем.

Многие обвиняли «Дьявол носит Prada-2» в угождении современным трендам кинопроизводства: фильм якобы выглядит слишком пластмассовым, свет в нем выставлен нереалистично и вообще картина, судя по первым кадрам, больше напоминает очередной проходной фильм Netflix, нежели самостоятельный проект. Часть этих претензий оправданна, фильм действительно смотрится уж слишком современно (и не в лучшем смысле), но актерский состав и оригинальный тандем режиссер—сценарист заставляют поверить, что нас ждет продукт, к которому захочется возвращаться. И, конечно же, отдельно стоит обсудить работу художников по костюмам — но уже после премьеры.

Илья Петрук