Вращение долгов

Петербургское АО «ОДК-Климов» подало в Арбитражный суд Татарстана семь заявлений к АО «Казанский вертолетный завод» на общую сумму около 881 млн руб. Оба предприятия входят в госкорпорацию «Ростех». Суть споров — долги за поставку вертолетных двигателей ТВ3-117ВМ. По четырем делам суд уже выдал исполнительные листы на принудительное взыскание 62 млн руб., еще один иск на 784 млн руб. находится на рассмотрении. Кроме того, суд вернул истцу заявление на 875 млн руб. из-за процессуальных нарушений. С учетом возвращенного иска общий объем претензий достигает 1,76 млрд руб. Эксперты полагают, что «Ростех» вмешается в спор между своими структурами, чтобы не допустить сбоев в производстве вертолетов.

Вертолет «Ми-8МТВ-1», производимый на Казанском вертолетном заводе

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

АО «ОДК-Климов» с октября 2025 года подало в Арбитражный суд Татарстана семь заявлений к Казанскому вертолетному заводу, из которых пять — о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейского суда и два исковых заявления, следует из картотеки арбитражных дел.

Споры касаются договоров на поставку вертолетных двигателей ТВ3-117ВМ, которые устанавливаются на вертолеты семейства Ми-8. Согласно судебным документам, «ОДК-Климов» поставил двигатели в 2022–2024 годах, однако Казанский вертолетный завод не оплатил их в установленные сроки. Производитель двигателей начислил неустойку по ставке 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки.

Двигатели ТВ3-117ВМ Двигатели ТВ3-117ВМ устанавливаются на вертолеты Ми-8МТВ-1, которые используются для пассажирских и грузовых перевозок, санитарной авиации и поисково-спасательных операций. В январе 2026 года сообщалось о нехватке спасательных вертолетов Ми-8 в 31 из 111 пунктов дежурства по стране, в том числе в Казани.

По четырем делам суд удовлетворил заявления и выдал исполнительные листы. В декабре 2025—январе 2026 года суд обязал КВЗ выплатить «ОДК-Климов» в общей сложности около 62 млн руб., включая неустойку и судебные расходы. Казанский вертолетный завод оспорил два решения в кассационной инстанции, ссылаясь на несоразмерность неустойки. Однако суд первой инстанции отклонил эти доводы, указав, что не вправе пересматривать решения третейского суда по существу.

АО «ОДК-Климов» АО «ОДК-Климов» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2006 году. Разрабатывает и производит газотурбинные двигатели для вертолетов и самолетов. Единственный учредитель — АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в «Ростех»). Выпускает около 300 двигателей в год, основная продукция — двигатели семейства ВК-2500 и ТВ3-117. Это не первый подобный спор «ОДК-Климов» с вертолетостроителями. В октябре—ноябре 2025 года компания подала три иска к ростовскому АО «Роствертол» (также входит в «Вертолеты России») на общую сумму около 1,9 млрд руб.

Крупнейшее дело на 784 млн руб. принято к производству, заседание назначено на 25 февраля 2026 года. Еще одно заявление на 34,5 млн руб. оставлено без движения до 20 февраля из-за неуплаты государственной пошлины.

Кроме того, 22 января 2026 года суд вернул «ОДК-Климов» исковое заявление на 875 млн руб. (451,8 млн руб. долга и 423 млн руб. неустойки).

Причиной стали неуплата госпошлины в размере 4,8 млн руб. и нарушение договорной подсудности — согласно условиям контракта, спор должен рассматриваться в Арбитражном суде Москвы.

Казанский вертолетный завод Казанский вертолетный завод — акционерное предприятие, выпускающее вертолеты семейства Ми-8/17, Ми-38, а также легкие многоцелевые вертолеты «Ансат». Завод входит в состав холдинга «Вертолеты России», который, в свою очередь, является частью госкорпорации «Ростех». В марте 2025 года после жалоб татарстанских ООО «Инжиниринговая компания „И.Д.И.“» и ООО «ТПК „Адиас“» УФАС по Республике Татарстан оштрафовало завод на 500 тыс. руб. за задержки платежей в 27 млн руб.

Ни в АО «ОДК-Климов», ни в АО «Казанский вертолетный завод» на запрос «Ъ Волга-Урал» ответить не смогли.

Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов полагает, что причиной обращения за исполнительными листами стало то, что стороны не договорились о реструктуризации долга либо КВЗ не выполнил договоренности.

«Причин отказа от реструктуризации может быть несколько: несогласие „Ростеха“ из-за строгих внутренних правил, финансовые проблемы КВЗ из-за внешних ограничений и внутренних проблем предприятия, а также юридическая позиция „ОДК-Климов“, предусматривающая фиксацию долга и начисление процентов, а не предоставление отсрочки», — пояснил эксперт.

По мнению господина Баранова, поскольку обе компании находятся в одной структуре, вероятность серьезных сбоев низка, но наличие спора может повлиять на поставки двигателей. «Иски по долгам могут привести к аресту счетов или имущества КВЗ, что затруднит оплату новых партий двигателей. Возможно, что „Ростех“ вмешается в данный спор, так как ему важно сохранить взаимодействие и кооперацию между своими структурами. Приоритет отдается государственным программам, поэтому, вероятно, корпорация минимизирует риски по поставкам вертолетов», — заключил эксперт.

Анар Зейналов