В Удмуртии арестовали двух обвиняемых в вымогательстве денег у участника СВО

Сарапульский горсуд Удмуртии постановил заключить под стражу двух местных жителей, обвиняемых в вымогательстве (ст. 163 УК) 500 тыс. руб. у участника СВО. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Обвиняемые — 36-летний житель Камбарского района и 30-летний житель Сарапула. Следствие считает, что они, находясь в пьяном виде, пришли в квартиру знакомого военнослужащего в селе Ершовке, который недавно вернулся из зоны боевых действий.

Подсудимые, угрожая солдату, потребовали от него 500 тыс. руб. После этого пострадавшего привезли в одно из банковский отделений в Сарапуле. «Когда обвиняемые отвлеклись, потерпевший сообщил сотруднику охраны банка о противоправных действиях мужчин, после чего тот вызвал сотрудников ГБР, предотвратив передачу денежных средств обвиняемым»,— говорится в сообщении.

Обвиняемые и их защитники просили избрать более мягкую меру пресечения. Суд среди прочего учел отрицательную характеристику с места жительства одного из фигурантов, и отправил подсудимых в СИЗО почти на два месяца. По статье (ст. 163 УК) предусмотрено до семи лет лишения свободы.