Число нарушений по оплате парковок в Петербурге в конце 2025 года сократилось вдвое

В Санкт-Петербурге в ноябре-декабре 2025 года зафиксировали на 54% меньше нарушений, связанных с неоплатой парковочных мест. В январе эта тенденция сохранилась, сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ввод дифференцированной тарифной политики в середине октября прошлого года привел к более рациональному использованию парковок. В Петербурге увеличилось количество свободных мест, а число парковочных сессий в Центральном районе сократилось на 20–30%.

За прошедший год в Северной столице вынесли 959 тыс. постановлений о нарушении правил остановки/стоянки в определенных зонах. На спецстоянки вывезли 90,8 тыс. транспортных средств. Административные штрафы принесли городскому бюджету 2,3 млрд рублей. Общие доходы, с учетом оплаты парковок, составили 26,6 млрд рублей.

Татьяна Титаева