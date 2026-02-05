В Ижевске осудили гражданку Кыргызстана по делу о фиктивном учете 600 мигрантов

Первомайский райсуд Ижевска вынес приговор 23-летней гражданке Кыргызстана за заключение фиктивных трудовых договоров и постановки на миграционный учет более чем 600 иностранцев. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии, она входила в состав организованной группы. Подсудимой инкриминировали организацию незаконной миграции (ст. 322.1 УК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным регионального СУ СКР, в группу входило пять человек, включая двух несовершеннолетних. Это происходило в 2020-2024 годах. Иностранцев ставили на учет за деньги. В ходе расследования были допрошены свыше 40 мигрантов, проведены обыски и наложен арест на имущество обвиняемой более чем на 1 млн руб.

Подсудимая признала свою вину. Суд назначил ей три года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Ее подельник — один из участников группы — был оштрафован на 150 тыс. руб.