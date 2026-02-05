В школах Татарстана проводят добровольный мониторинг соцсетей учеников

В школах Татарстана ведется мониторинг цифрового пространства учащихся 5–11 классов. Он направлен на выявление контента, который может негативно повлиять на психологическое состояние детей и их безопасность в интернете, сообщила пресс-служба Минобрнауки республики.

Сообщается, что такая работа проводится на добровольной основе и с согласия родителей. Предоставленная родителями информация об аккаунтах детей будет использоваться для анализа возможных рисков и подготовки рекомендаций по безопасному поведению в сети.

Ранее в сети появилась информация об обязательном сборе данных об аккаунтах школьников в социальных сетях.

