Парк Горького исполнил решение суда о сносе театра эстрады

В центральном парке им. Горького снесли главную сцену, сообщают СМИ. Директор ООО «Центральный парк им. Горького» Рашид Габдуллин сообщил, что таким образом парк исполняет решение суда. Согласно этому решению, снос постройки должен был завершиться до 15 февраля 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, летом прошлого года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил заявление департамента земельных отношений города и признал самовольной постройкой объект «Театр эстрады» на территории парка, а также лишил ООО права собственности на сооружение проходной будки. Суд обязал также снести сцену. Центральный парк развлечений попытался обжаловать это решение, но в конце декабря Арбитражный суд Уральского округа оставил кассационную жалобу без удовлетворения.

В январе парк обратился в арбитражный суд с заявлением об отсрочке исполнения судебного акта. Рассмотрение заявления назначено на 25 февраля. Как пояснил господин Габдуллин, от своего заявления парк не отказывается, так как оформление документов займет еще какое-то время.