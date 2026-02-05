Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Самарской области супруга участника СВО лишилась миллиона из-за телефонных мошенников

Суд обязал жителя Челябинской области вернуть 995 тыс. рублей, похищенных мошенниками у супруги участника СВО из Самарской области. Решение принято по иску прокуратуры. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее потерпевшая сообщила в контрольный орган о том, что пострадала от действий мошенников, переведя по их указанию деньги на «безопасный счет». В ходе проверки выяснилось, что деньги поступили на банковский счет жителя Челябинской области.

Было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Следствие установило личность владельца счета. Прокуратура подала иск о взыскании суммы неосновательного обогащения, и он был удовлетворен.