В Самарской области супруга участника СВО лишилась миллиона из-за телефонных мошенников

Суд обязал жителя Челябинской области вернуть 995 тыс. рублей, похищенных мошенниками у супруги участника СВО из Самарской области. Решение принято по иску прокуратуры. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее потерпевшая сообщила в контрольный орган о том, что пострадала от действий мошенников, переведя по их указанию деньги на «безопасный счет». В ходе проверки выяснилось, что деньги поступили на банковский счет жителя Челябинской области.

Было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Следствие установило личность владельца счета. Прокуратура подала иск о взыскании суммы неосновательного обогащения, и он был удовлетворен.