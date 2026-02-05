ЧП в Тамбовской области вызвало задержки поездов из Москвы в Волгоград и Саратов

Отправление пассажирского поезда № 015Й по маршруту Москва — Волгоград перенесли на 6 февраля. Он отправится из столицы не ранее полуночи, а по расписанию должен был 5 февраля в 20:10. Изменения связаны с ЧП на железной дороге в Тамбовской области.

Фото: Марина Окорокова Из-за аварии в Тамбовской области задерживаются поезда из Москвы в Волгоград и Саратов

Также задерживается поезд № 001И Москва — Волгоград. Он отправится с Павелецкого вокзала не раньше 19:00 вместо 13:50. Опоздает поезд № 9 Москва — Саратов. Его отправление перенесено больше чем на 2 часа — с 19:08 до 21:20.

«Пассажиры поездов, которые задерживаются более чем на 4 часа, будут обеспечиваться питанием. В настоящее время предоставлено уже почти 5 тыс. наборов», — говорится в сообщении РЖД.

Сход грузового состава с последующим возгоранием бензина произошел вчера днем на станции Кочетовка-2. Пожар затронул пять цистерн, сообщили в МЧС. Из-за аварии нарушено движение на соседней пассажирской станции. Поезда отправляют в объезд через Ростовскую область и Краснодарский край.

Марина Окорокова