Блокнот гурмана

Нетривиальные коллаборации, тематические сеты, гастроли именитых шефов из экзотических стран — в гастрономической палитре недели много красок. Петербургские шефы вступают в диалог с поэтами, проявляют интерес к винтажу и находят время для добрых дел.

«Теремок» плюс Fresa’s

Неожиданный гастрономический альянс заключили сеть «Теремок» и ресторанная группа Fresa’s, объединившись в благотворительной коллаборации «Вкус добрых дел». С 5 февраля в нескольких ресторанах сети «Теремок» подают блюда из меню, разработанного Антонио Фреза. В центре сюжета — итальянские блюда в русском прочтении: салат с томатами и тыквенными семечками, рассольник по-тоскански и фирменный блин с мортаделлой и моцареллой. Вырученные средства будут направлена в фонд «Бумажная птица», который уже более 20 лет помогает детям с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями.

Меню от Антонио Фреза действует до 15 февраля, а серия благотворительных коллабораций будет продолжена: «Теремок» планирует привлечь к сотрудничеству известных петербургских шефов.

Гастрономический винтаж

Ресторан авторской петербургской гастрономии Inner запустил неортодоксальную коллаборацию, вступив в союз с легендарным петербургским блошиным рынком, барахолкой на Удельной. В феврале в ресторане стартовали бранчи, концепцию которых дополняет винтажный сюрприз: их гости будут получать в подарок раритеты вроде серебряных щипцов для сахара времен Российской империи, тарелок Дулевского фарфорового завода, ножей для лимона, блюдец с китайским узором и чайных ложек со сканью. Занятные вещицы на культовой барахолке для ресторана отбирала декоратор Анастасия Дубровская, а всего в проекте участвует около сотни предметов.

Che Cafе вступает в диалог с поэтом

В ресторане Che Cafе стартовала коллаборация с музеем-усадьбой Г. Р. Державина — здесь создали специальное меню к выставке «Победа над солнцем: Пушкин и русский авангард». Как известно, призыв футуристов «сбросить Пушкина с корабля современности», прогремевший в 20-х годах XX века, доказал невозможность «отменить» русского поэта, и тогда бунтари взялись переосмыслить его наследие. Новый сет также вступает в диалог с классикой и выстроен как гастрономический маршрут от узнаваемого к неожиданному. Меню из трех закусок и трех коктейлей вдохновлено пушкинскими стихотворениями и сказками: «Зимний вечер», «Я вас любил» и «Золотая рыбка».

Венесуэльские гастроли

В ресторане «Гребешки» проходят гастроли Ивана Гарсия — одного из знаковых шеф-поваров современной венесуэльской кухни, бренд-шефа бистро El Bosque в Каракасе и ресторана Table в Белграде. В 2019 году El Bosque Bistro вошел в список 30 лучших ресторанов Латинской Америки по версии журнала National Geographic, а через три года Гарсия основал Kilometro Venezuela — проект, продвигающий гастрономическую культуру Венесуэлы в мире.

В пятницу 6 февраля в «Гребешках» венесуэльский шеф-повар представит Vuelve a la vida — культовое венесуэльское блюдо с морским ежом, мидиями и чесноком, ассоциирующееся в этой стране с прибрежными штатами. Далее он познакомит гостей с Asado Negro, также одним из главных национальных блюд,— томленой говядиной в карамелизированном соусе, представленной в авторской интерпретации с лазаньей и сырной пеной. Завершит ужин десерт с питахайей, медом и сотами.

Праздник пиццы

Девятого февраля в мире отмечают Международный день пиццы — в этот день в итальянских ресторанах по всей планете устраивают пиршества в честь флагманского блюда. Эту традицию на невских берегах поддерживает пиццерия Bruno. Шесть столиков, девять видов пиццы, беспроигрышная лотерея и домашний лимончелло — формула праздника.

«Ньюстальгия» в Antonio Bistro

В субботу, 7 февраля, в ресторане Antonio Bistro пройдет гастрономический бранч «Ньюстальгия по русским сказкам». Готовить для гостей будут два шеф-повара — Михаил Бобылев (Antonio Bistro, Veter) и Александр Богданов (Claret Сafe, Helvetia Hotel).

Знакомые с детства образы русского фольклора шефы интерпретируют через призму современной гастрономии и вкусов нового поколения. В меню бранча войдут винегрет из печеных овощей с тихоокеанской сельдью домашнего посола, онежская семга слабой соли на тосте из бородинского хлеба и домашние пельмени с мясом молодого бычка в грибном бульоне. Дополняют картину кулебяка с семгой и соусом белое вино; кролик в сметане с пшеном и маринадами; черная треска с карамелью и овощами конфи; пышки с липецким грюйером и миндальным соусом и творожный пирог с темным шоколадом и кремом тирамису.

Светлана Куликова