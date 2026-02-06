Все такие креативные

Правительство Башкирии утвердило критерии для включения креативных индустрий в реестр приоритетных. Попадание той или иной сферы в этот список будет зависеть от оценки экономического, экспортного и кадрового потенциала, социального эффекта, а также культурного и творческого значения. По последним данным, объем креативной отрасли в Башкирии составляет около 50 млрд руб., что составляет 2% от ВРП. По мнению экспертов, чиновникам необходимо концентрироваться не на формальных критериях, а на реальном содействии творческому потенциалу.



Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Представители креативных индустрий в Башкирии получат господдержку

Министерство предпринимательства и туризма Башкирии разработало критерии и порядок определения приоритетных креативных (творческих) индустрий. Нормативную базу утвердило региональное правительство.

Чтобы индустрия была признана приоритетной, ей нужно соответствовать пяти критериям. Экономический потенциал сферы будет оцениваться по количеству предприятий в индустрии и по объему выручки на одного хозяйствующего субъекта. Экспортный включает оценку перспектив выхода продуктов и услуг на международные рынки.

Для оценки культурного и творческого значения министерство предпринимательства и туризма будет изучать исторические предпосылки для отрасли, способность того или иного вида деятельности сохранять и популяризировать местную идентичность. Кроме того, важно, чтобы представители сферы могли развивать креативные сообщества, кластеры и коллаборации.

Также эксперты будут учитывать вклад индустрии в улучшение городской среды и имиджа Башкирии. Наконец, с помощью таких показателей, как количество образовательных программ для подготовки креативных специалистов, планируется выявлять кадровый потенциал.

Итоговый перечень сформирует министерство предпринимательства и туризма по согласованию с Советом по развитию креативных (творческих) индустрий, созданным весной прошлого года. Оговаривается, что наибольшее значение для признания индустрии приоритетной будет иметь экономический потенциал.

Летом прошлого года Курултай принял закон о развитии креативных индустрий. А около двух недель назад глава республики Радий Хабиров попросил глав муниципалитетов «заразиться этой идеей». Акцент властей на креативном секторе он обосновывал политической, экономической, социальной целесообразностью, а также необходимостью развивать городские пространства.

Меры поддержки креативной отрасли включают в себя, например, гранты через Фонд содействия гражданскому обществу: в 2025 году их бюджет составил 25 млн руб. В ноябре прошлого года правительство утвердило порядок выявления приоритетных креативных проектов, которые могут рассчитывать на государственную поддержку. В чем отличия приоритетных креативных проектов от таких же отраслей, в новом документе не говорится.

По оценке главы минпредпринимательства Светланы Верещагиной, по итогам 2024 года на креативные индустрии приходилось 2% ВРП Башкирии, валовая добавленная стоимость этого сегмента экономики составляла около 50,4 млрд руб. Отрасль представляют 9 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации требует увеличения доли креативного сектора в экономике до 6% к 2030 году.

Заместитель главы администрации по экономике, инвестициям и предпринимательству администрации Белорецкого района Дмитрий Одинцов сообщил, что в этом году администрация района планирует ввести «Креативные часы» по аналогии с уже действующими «Предпринимательскими часами». Кроме того, местные власти поставили себе задачу проводить креативные мероприятия и создать креативное пространство на территории района. В качестве приоритетных направлений отрасли в Белорецком районе выбраны народные художественные промыслы и ремесла, культурное наследие, отдых и развлечения, исполнительские искусства, киноиндустрия, а также программное обеспечение и видеоигры.

По мнению экономиста Рустема Шайахметова, креативная индустрия может стать драйвером развития республики при активной работе властей.

«Сейчас ответственные лица озадачены скорее тем, как тот или иной объект объявить элементом креативной экономики, тогда как необходимо создавать условия для создания творческой индустрии. Формирование красивых отчетов и создание благоприятных условий для реализации творческих начал и монетизации человеческого потенциала — совершенно разные направления»,— полагает господин Шайахметов.

Идэль Гумеров