В Ростове выставили на торги участок под самостроем за 3,9 млн рублей
Администрация Ростова-на-Дону с публичных торгов планирует продать участок под самовольно построенным шестиэтажным жилым дом по ул. Односторонней, 42. Начальная цена лота составляет 3,9 млн руб. Соответствующая информация опубликована на сайте муниципалитета.
Фото: Яндекс.Карты
Уточняется, что рыночная стоимость земельного участка определена с учетом исключения из нее расходов на снос самовольной постройки. Таким статус многоквартирного дома признал Ворошиловский районный суд.
Площадь участка составляет 497 кв. м, категория земель: «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования: «многоквартирный жилой дом».
Заявки на публичные торги принимаются до 6 марта включительно. Аукцион пройдет 13 марта по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 82-84/46.