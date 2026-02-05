В Ростове выставили на торги участок под самостроем за 3,9 млн рублей

Администрация Ростова-на-Дону с публичных торгов планирует продать участок под самовольно построенным шестиэтажным жилым дом по ул. Односторонней, 42. Начальная цена лота составляет 3,9 млн руб. Соответствующая информация опубликована на сайте муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс.Карты Фото: Яндекс.Карты

Уточняется, что рыночная стоимость земельного участка определена с учетом исключения из нее расходов на снос самовольной постройки. Таким статус многоквартирного дома признал Ворошиловский районный суд.

Площадь участка составляет 497 кв. м, категория земель: «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования: «многоквартирный жилой дом».

Заявки на публичные торги принимаются до 6 марта включительно. Аукцион пройдет 13 марта по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 82-84/46.

Наталья Белоштейн