Полиция задержала 60-летнего петербуржца по делу о покушении на сбыт наркотиков

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали у дома 6 по улице Чудновского 60-летнего местного жителя. Его подозревают в покушении на сбыт запрещенных веществ, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

При личном досмотре у мужчины обнаружили пакетик с гашишем массой 2,95 г. Во время обыска по месту жительства оперативники нашли пакет с тем же веществом массой 84 г, а также электронные весы и упаковочный материал.

Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт в крупном размере (ч. 3 ст. 30; п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Полиция устанавливает возможные дополнительные эпизоды и иных участников.

Артемий Чулков