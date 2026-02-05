В Курганской области ФСБ запретила сотруднику медучреждения следить за коллегами

УФСБ России по Курганской области объявило официальное предостережение сотруднику одного из медицинских учреждений региона за неправомерный сбор данных из сети, подключенной к объекту критической инфраструктуры РФ. Если он не выполнит требования, его могут привлечь к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую инфраструктуру РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

По информации УФСБ, специалист для наблюдения за действиями коллег на работе установил специальные технические средства. Оборудование, которое может негласно получать данные, он подключил к сети, где используется Единая региональная медицинская информационная система. Она в свою очередь является значимым объектом критической информационной инфраструктуры РФ. Из-за действий курганца возникла угроза утечки защищаемой законом информации

Виталина Ярховска