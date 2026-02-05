Артюхов: 90% территории ЯНАО находится в зоне вечной мерзлоты

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов провел заседание правительства автономного округа. Одной из главных тем повестки стала работа системы мониторинга зданий и сооружений в зоне вечной мерзлоты, сообщили в пресс-службе окружного правительства.

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

«90% территории региона находится в зоне вечной мерзлоты. Постоянный контроль за состоянием зданий на вечной мерзлоте – это вопрос безопасности наших жителей и бесперебойной работы промышленных объектов, эксплуатации месторождений»,— сказал губернатор. Он добавил, что необходимо использовать все доступные технологии для предотвращения возможных рисков и с максимальной точностью прогнозировать деградацию вечномерзлых грунтов.

Заместитель губернатора Сергей Карасев на заседании сообщил, что на территории Ямала 649 многоквартирных домов и 264 объекта социальной инфраструктуры расположены в зоне распространения многолетнемерзлых грунтов. За четыре года действия комплексной программы мониторинга состояния фундаментов инженеры провели более 550 обследований.

Для контроля за состоянием объектов применяются цифровые технологии, включая искусственный интеллект для анализа больших данных. Это позволяет формировать единую информационную базу по всем зданиям. В настоящий момент создано более 5700 отчетов. По итогам заседания муниципалитеты и профильные ведомства получили поручение обеспечить постоянный контроль за соблюдением требований к содержанию зданий на вечной мерзлоте.

В окружном правительстве добавили, что для системного решения проблемы в ЯНАО принят региональный закон о мерзлоте, а на базе Научного центра изучения Арктики создаются новые лаборатории. В целях развития системы мониторинга, на едином картографическом портале Ямала запущена интерактивная карта вечной мерзлоты. Она включает около 70 фоновых и более 400 геотехнических скважин, позволяющих отслеживать температурные изменения грунтов как в естественной, так и в городской среде.

Ранее заместитель губернатора ЯНАО Александр Подорога заявлял, что более 50% зданий на Ямале может быть повреждено к 2050 году из-за таяния вечной мерзлоты.

Полина Бабинцева