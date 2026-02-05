«Амкар» сыграл три контрольные игры на южном сборе

Футболисты ФК «Амкар-Пермь» готовятся к новому сезону на сборах в Сочи. За неделю пермская команда сыграла три контрольные игры. Сегодня в богатом на голы матче был обыгран ФК «Алмаз-Антей» — итоговый счет 6:3 в пользу «Амкара». Голами отметились Михайлов, дважды Тюкалов, Котик и Толкачев. Один гол соперники забили себе сами.

Ранее подопечные Ярослава Мочалова сыграли вничью 0:0 с клубом первой лиги — нижнекамским «Нефтехимиком», а также обыграли с «сухим» счетом «Жемчужину-Сочи». Хет-триком в матче отличился Евгений Тюкалов.

Напомним, что сезон для «Амкара» в дивизионе «Серебро» стартует 28 февраля.