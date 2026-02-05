В Самарской области дома селян оказались под угрозой сноса из-за строительства газопровода

Жители сельского поселения Ягодное Ставропольского района Самарской области пожаловались на угрозу сноса их домов из-за строительства магистрального газопровода. Об этом сообщает региональное министерство градостроительной политики.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Здания оказались в зоне, где установлены минимальные расстояния от газопроводов: это подтверждено решением суда и зафиксировано в ЕГРН. Министерство градостроительной политики региона подтвердило, что дома граждан находятся в зоне риска. В настоящее время ведется проверка количества объектов, подпадающих под ограничения. На территории приостановлено принятие генерального плана. Чиновники планируют выехать на место для оценки ситуации.

Кроме того, собственники опубликовали в интернете петицию, в которой потребовали остановить выселение. В документе указано, что в проекте поправок к генплану сельского поселения 83 земельных участка, на которых расположены их дома, исключены из границ населенного пункта.

Авторы петиции отметили, что при внесении изменений категория земельных участков изменится с «жилой» на «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики». Они призвали не вносить поправки в генплан и сохранить жилищный фонд. Подписи под документом поставили 522 человека.

Георгий Портнов