В Татарстане открылось представительство Российского экспортного центра

В Татарстане официально открылось представительство РЭЦ, которое возглавила Светлана Боброва, ранее работавшая в Гарантийном фонде республики. Об этом сообщила пресс-служба раиса Татарстана.

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с генеральным директором Российского экспортного центра

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Господин Минниханов отметил, что по итогам 2025 года объем экспорта Татарстана составил $10,56 млрд. Существенную роль в этом сыграли инструменты поддержки РЭЦ.

Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина подчеркнула высокий экспортный потенциал республики и развитые связи с зарубежными странами, в том числе со странами исламского мира.

Анна Кайдалова