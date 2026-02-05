Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Татарстане открылось представительство Российского экспортного центра

В Татарстане официально открылось представительство РЭЦ, которое возглавила Светлана Боброва, ранее работавшая в Гарантийном фонде республики. Об этом сообщила пресс-служба раиса Татарстана.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Господин Минниханов отметил, что по итогам 2025 года объем экспорта Татарстана составил $10,56 млрд. Существенную роль в этом сыграли инструменты поддержки РЭЦ.

Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина подчеркнула высокий экспортный потенциал республики и развитые связи с зарубежными странами, в том числе со странами исламского мира.

Анна Кайдалова