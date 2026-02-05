В Башкирии производство сахара выросло на 14 тысяч тонн

К 5 февраля сахарные заводы Башкирии произвели 211,7 тыс. тонн сахара из свеклы урожая 2025 года, это на 14,2 тыс. тонн больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

Переработано 1,55 млн тонн корнеплодов, в том числе 9,5 тыс. тонн — за минувшие сутки. Выход сахара составляет 13,7%, на 0,1% меньше прошлогоднего показателя.

В 2025 году валовый сбор свеклы в Башкирии достиг 2,1 млн тонн. В республике посеяли более 43 тыс. га технической культуры, в итоге получен рекордный урожай корнеплодов — более 480 ц с га.

Майя Иванова