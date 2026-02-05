«Россети Тюмень» направили 10 млн на повышение надежности электроснабжения предприятий ТЭК

«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт двухцепной высоковольтной ЛЭП в Югре. Объект осуществляет транзит энергоресурса на узловой переключательный пункт, связывающий сети трех филиалов компании и участвующий в электроснабжении инфраструктуры предприятий топливно-энергетического комплекса. Стоимость технических мероприятий составила 10 млн рублей.



В ходе капремонта специалисты системообразующей сетевой компании переставили две стальные опоры массой почти три тонны каждая на новые фундаменты. Чтобы обеспечить дополнительную устойчивость конструкций в условиях сильной заболоченности и высоких ветровых нагрузок, энергетики применили восьмисвайные фундаменты, выполненные 12-метровыми сваями. Кроме того, для увеличения грозоупорности ЛЭП смонтированы дополнительные изоляторы.

К проведению технических мероприятий привлекались 13 специалистов и пять единиц спецтехники, включая гусеничный вездеход и автокран грузоподъемностью 25 тонн. Во время плановых работ непрерывное электроснабжение потребителей велось по временной схеме. Для этого был организован вынос 900-метрового участка ЛЭП с установкой двух временных опор.

Компания «Россети Тюмень» непрерывно совершенствует функционирование энергокомплекса Тюменского макрорегиона. Капитальный ремонт линии электропередачи позволил повысить надежность электроснабжения инфраструктуры пяти месторождений в главном нефтедобывающем регионе России.

АО «Россети Тюмень»