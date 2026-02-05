Школьницу из Кодинска поместили под домашний арест за нападение на сверстницу

Кежемский райсуд Красноярского края поместил под домашний арест до 3 апреля 14-летнюю школьницу, напавшую с ножом на сверстницу в школе Кодинска Красноярского края. Несовершеннолетней предъявлены обвинения в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщает пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел 3 февраля. По данным краевого ГУ МВД, сначала ученица седьмого класса пыталась ранить учителя, после чего она напала на другую школьницу. Пострадавшей была оказана медицинская помощь на месте, ее жизни ничего не угрожает.

По версии СКР, таким образом «девочка решила разобраться со своими обидчиками». С напавшей и ее семьей работают сотрудники полиции.

Александра Стрелкова