В Татарстане направили в суд уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении генерального директора ООО «Челнылазер», который не выплачивал заработную плату сотрудникам. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Татарстане направили в суд дело директора компании, не платившего работникам

Следствие установило, что с июля 2024 по сентябрь 2025 года он не выплатил 36 сотрудникам заработную плату на общую сумму 5,3 млн руб.

В ходе расследования обвиняемый частично погасил долг в размере 2,3 млн руб. Суд наложил арест на имущество организации на 900 тыс. руб.

