«Макфа» заявила в УФАС на «Увелку» из-за схожей упаковки муки

Управление ФАС России по Челябинской области рассматривает заявление АО «Макфа» на недобросовестную конкуренцию со стороны ООО «Ресурс» (владеет брендом «Увелка»). Компания считает, что предприятие копирует их упаковку для муки. Об этом рассказала глава регионального УФАС Анна Козлова на пресс-конференции 5 февраля.

По словам Анны Козловой, упаковки схожи цветовой гаммой, элементами изображения, формой и размером. В настоящий момент ведомство собирает доказательства, схожи ли они до степени смешения.

«Когда будут юридически оформленные доказательства, тогда сразу возбуждается дело по признакам нарушения антимонопольного законодательство по статье 14.6 Закона о защите конкуренции, после чего наступает административной ответственность. Нарушителю грозит оборотный штраф в размере от 1% до 15% от суммы выручки. На рассмотрение заявления у нас уходит, как правило, три месяца, а на рассмотрение дела — от трех до девяти месяцев в зависимости от сложности спора. Если специалисты признают, что упаковка схожа, сначала будет выдано предписание о смене упаковки, а после этого за сам факт нарушения предусмотрена штрафная санкция»,— пояснила Анна Козлова.

Руководитель челябинского УФАС также рассказала про еще одну жалобу на недобросовестную конкуренцию. Заявление подал хоккейный клуб «Трактор» в адрес индивидуального предпринимателя, продающего атрибутику с товарными знаками клуба.

«Здесь важно узнать, откуда этот товар, кто ввел его в оборот: сам предприниматель или изготовитель. Нарушителем может быть не продавец, а тот, у кого он этот товар купил»,— рассказала Анна Козлова.

