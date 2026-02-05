В Прикамье объявлен конкурс на замещение должностей председателей двух судов

В Пермском крае объявлен конкурс на замещение должностей председателей Александровского и Лысьвенского городских судов. Информация об этом размещена на сайте региональной квалификационной коллегии судей (ККС).

Заявления и документы от претендентов будут приниматься по 19 февраля 2026 года и позже будут рассмотрены на заседании ККС.

Александровский суд с 10 декабря 2020 года возглавляет Юлия Елистратова. Срок ее полномочий составляет шесть лет. Госпожа Елистратова с 2005 до 2013 года работала в органах прокуратуры Пермского края. В ноябре 2013 года указом президента РФ была назначена на должность судьи Лысьвенского городского суда Пермского края.

Должность председателя Лысьвенского суда с 2014 года занимает Гузалия Батуева. В 2020 году срок ее полномочий был продлен. Стаж работы в должности судьи госпожи Батуевой составляет 30 лет.