Помощников посчитали фикцией

Число депутатов из фракции КПРФ законодательного собрания Алтайского края, в отношении которых возбуждены уголовные дела о фиктивном устройстве на работу помощников, выросло до трех. 5 февраля по подозрению в мошенничестве силовики задержали вице-спикера от партии Юрия Кропотина и Андрея Чернобая. В КПРФ считают происходящее «показательной расправой» над коммунистами в преддверии сентябрьских выборов в Госдуму РФ и краевой парламент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уголовные дела в отношении двух депутатов алтайского заксобрания были возбуждены по материалам ФСБ

Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю

Следственное управление СКР по Алтайскому краю сообщило о возбуждении уголовных дел в отношении двух депутатов законодательного собрания региона. Они подозреваются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). По данным следствия, оба фигуранта фиктивно трудоустроили двух человек на должности депутатских помощников, чем нанесли бюджету ущерб в общей сложности в размере 4,6 млн руб. Депутаты были задержаны.

Уголовные дела возбуждены по материалам краевого управления ФСБ. «В настоящее время следователями и оперативниками проводятся неотложные следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

При силовой поддержке сотрудников управления Росгвардии по Алтайскому краю у подозреваемых проведены обыски»,— говорится в сообщении следственного управления, которое не указывает фамилии задержанных.

По данным «Ъ-Сибирь», речь идет о вице-спикере от КПРФ Юрии Кропотине и члене парламентского комитета по спорту, культуре и молодежной политике Андрее Чернобае. Первый из них представляет в заксобрании округ в центральной части Барнаула, второй — в Рубцовске. Рано утром 5 февраля об обысках у них сообщила первый секретарь крайкома партии, депутат Госдумы РФ Мария Прусакова, которая накануне провела в Рубцовске встречу с избирателями.

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее аналогичное обвинения было предъявлено еще одному члену фракции — Людмиле Клюшниковой и ее помощнику Светлане Кербер. Они были арестованы, но в декабре 2025 года отпущены под подписку о невыезде из Новоалтайска.

Однопартийцы алтайских депутатов, оказавшихся под уголовным преследованием, уверены в их невиновности. По оценке КПРФ, типовая форма трудового договора, который заксобрание заключает с помощником депутата, имеет ряд недочетов.

«Трудовой договор между работодателем (заксобрание) и работником (помощником депутата) устанавливает обязанности для третьего лица (депутата), который не является стороной данного договора. Условия данного рода незаконны, дальнейшее привлечение к ответственности вследствие неисполнения таких обязанностей также незаконно. В силу ст. 56 Трудового кодекса РФ “трудовой договор — это соглашение между работником и работодателем”, устанавливающее обязанности только для данных лиц. По ст. 15 и 20 сторонами трудового правоотношения, возникающего в силу трудового договора, выступают только работник и работодатель»,— процитировали «Ъ-Сибирь» в реготделении КПРФ заключение юриста по трудовому праву, знакомому с делом Людмилы Клюшниковой.

Причину происходящего КПРФ видит в политике. В сентябре 2026 года предстоят выборы в Госдуму РФ и заксобрание. По итогам предыдущих выборов в 2021 году партия смогла создать крупнейшую в региональных парламентах фракцию (сейчас в ее составе 18 депутатов) и провести двух депутатов в нижнюю палату Федерального собрания.

Официальных заявлений в связи с новыми задержаниями партия пока не делала.

«В Алтайском крае рейтинг КПРФ еще выше, чем в среднем по стране. С нас и начали показательную расправу над партией в целом...

Дескать, посмотрите, как мы можем с вами расправиться в одном регионе, и соглашайтесь на те проценты, которые в сентябре на выборах вам нарисуем. Это акт устрашения. Вот и все объяснение происходящему»,— записал в своем Telegram-канале заместитель руководителя фракции Антон Арцибашев.

6 февраля Центральный районный суд Барнаула вынесет приговор экс-депутату от «Коммунистов России» в заксобрании Сергею Матасову. По версии следствия, он также организовал фиктивное трудоустройство двух родственников на должности помощников. В своем последнем слове подсудимый признал вину, сообщив, что похищенные таким способом средства пошли на содержание открытого в Барнауле «Сталин-центра».

На январской сессии заксобрание своим решением запретило депутатам устраивать своими помощниками близких родственников.

Политолог Константин Лукин полагает, что произошедшее сильно ослабит региональное отделение КПРФ перед выборами. «Приговор по аналогичному случаю Сергею Матасову, участие в сомнительных схемах с помощниками первых лиц крайкома, да еще и в таких количествах, точно оттолкнут от партии колеблющийся электорат и не позволят коммунистам нарастить свой рейтинг за счет беспартийных протестных голосов. При этом партии не удастся разыграть карту “жертвы системы”, поскольку слишком весомые фигуры крайкома оказались втянуты в скандал. Жители края просто не поверят в то, что никто ни в чем не виноват»,— считает он.

Валерий Лавский