В Самаре суд оставил под стражей участника банды «Сиротинские»

Самарский районный суд продлил арест участнику преступной группы «Сиротинские» Г. на три месяца — до 3 мая 2026 года. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона 5 февраля.

Обвиняемому предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 105 и ч. 3 ст. 30 УК РФ, а также по пунктам «а», «б», «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ. Следствие считает, что он был членом банды, которая нападала на граждан и организации.

В одно производство с делом в отношении Г. объединены девять уголовных дел его соучастников. Они были возбуждены с мая 1994 по ноябрь 2022 года.

ОПГ «Сиротинские» была создана в середине 1990-х годов в Тольятти. Ее лидером стал Игорь Сиротенко. Банда занималась грабежами, вымогательствами и убийствами.

Игорь Сиротенко находится за границей. В 2023 году его задерживали в аэропорту Самары, но к уголовной ответственности не привлекли. В апреле 2025 года суд заочно арестовал Игоря Сиротенко. Он объявлен в международный розыск.

