Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Под Саратовом завели дело после отравления угарным газом семьи с тремя детьми

В Саратовской области возбуждено уголовное дело после отравления угарным газом семьи в частном доме (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Инцидент произошел 4 февраля на ул. Советской в селе Кочетное Ровенского района, сообщили в СУ СКР по региону.

Три ребенка и трое взрослых госпитализированы

Три ребенка и трое взрослых госпитализированы

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Три ребенка и трое взрослых госпитализированы

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи установили, что в результате эксплуатации газового оборудования в доме образовалась высокая концентрация угарного газа. С признаками отравления госпитализированы трое взрослых и трое детей в возрасте полутора, четырех и семи лет.

Следственные органы считают, что причиной инцидента стало оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Расследование продолжается.

Нина Шевченко