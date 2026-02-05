Под Саратовом завели дело после отравления угарным газом семьи с тремя детьми

В Саратовской области возбуждено уголовное дело после отравления угарным газом семьи в частном доме (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Инцидент произошел 4 февраля на ул. Советской в селе Кочетное Ровенского района, сообщили в СУ СКР по региону.

Три ребенка и трое взрослых госпитализированы

Фото: СУ СКР по Саратовской области Три ребенка и трое взрослых госпитализированы

Следователи установили, что в результате эксплуатации газового оборудования в доме образовалась высокая концентрация угарного газа. С признаками отравления госпитализированы трое взрослых и трое детей в возрасте полутора, четырех и семи лет.

Следственные органы считают, что причиной инцидента стало оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Расследование продолжается.

Нина Шевченко