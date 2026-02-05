В парке Якутова в Уфе появился бассейн «для моржей»

На Солдатском озере в уфимском парке Якутова появился понтонный бассейн длиной 25 м на четыре плавательные дорожки для любителей зимнего плавания, сообщает пресс-служба мэрии Уфы. Обновление провели в рамках проекта «Закаленная Россия: Новые горизонты» местной городской общественной организации «Клуб зимнего плавания "Белые куницы"», победившей в конкурсе грантов главы администрации города.

На открытии прошел флешмоб по обливанию, в котором приняли участие более 200 человек. Более 30 человек облились холодной водой, некоторые — впервые, отмечается в сообщении. Завершением реализации проекта станет заплыв, посвященный памяти участников СВО.

Майя Иванова