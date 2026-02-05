В Красноярске осудят экс-директора школы за взятки от бизнесменов

В Красноярске в суд направлено уголовное дело в отношении бывшего заместителя руководителя главного управления образования администрации города. Ему вменяют в вину получение взятки должностным лицом (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщает СУ СКР региона. По сведениям «Ъ-Сибирь», речь идет о Викторе Марьясове, который ранее возглавлял школу «Комплекс Покровский».

По версии следствия, не позднее ноября 2020 года фигурант дела, являясь заместителем директора школы, договорился со своей знакомой о заключении договоров на поставку материальных ценностей для нужд МАОУ «СШ «Комплекс Покровский» в обход конкурентных процедур с определенными юрлицами и индивидуальными предпринимателями за 10 % от цены каждого заключенного договора.

Правоохранители установили, что обвиняемый незаконно обеспечил подписание контрактов на общую сумму более 23 млн руб. После заключения договоров с февраля 2021-го по январь 2024 года он получил от посредника взятку в размере более 2,3 млн руб. Кроме того, не позднее апреля 2022 года, считает следствие, уже занимая пост директора школы, глава учреждения договорился с другими предпринимателями и юрлицами о заключении договора на поставку питания на общую сумму более 138 млн руб.

С февраля 2021-го по январь 2024 года за это фигурант дела получил около 1,5 млн руб. Уточняется, что посредники и взяткодатели освобождены от уголовной ответственности в связи с добровольным сообщением о факте передачи взятки и сотрудничеством со следствием.

Александра Стрелкова