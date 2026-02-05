В Приозерске отключили холодную воду из-за утечки на трубопроводе

Подача холодной воды в Приозерске приостановлена из-за утечки на трубопроводе. Об этом сообщили в Ленинградской областной противопожарно-спасательной службе, специалисты которой помогают Леноблводоканалу устранить неисправность.

Ликвидация утечки на трубопроводе в Приозерске

Для жителей Приозерска организован подвоз питьевой воды по адресам:

улица Ленина, 58;

улица Ленина, 30А (рядом с магазином «Магнит»).

Артемий Чулков