В рейтинг лучших объектов размещения по России вошли 19 отелей Самарской области

В пятый ежегодный рейтинг «Островок! Guests’ Choice 2025» сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» вошли 19 объектов размещения Самарской области. Об этом сообщает министерство туризма региона.

В числе лауреатов Самарской области оказались отели «Русская охота», «ЛетягинЪ», «Моя Глинка», Green Line, Hampton by Hilton Samara и ряд малых объектов размещения. В дополнительной номинации «Лучшие из лучших», включающей отели с идеальным средним баллом отзывов клиентов (10 из 10) регион представили три заведения: Hampton by Hilton Samara, отель «Моя Глинка» и гостиница «Моя». Награды в номинации «Открытие года» удостоились апартаменты «Мой Дом Звезда» и парк-отель «Маламут Ленд».

По итогам 2025 года рейтинг охватил более 3 тыс. объектов в России и более 600 объектов в девяти странах ближнего зарубежья: Беларуси, Грузии, Абхазии, Армении, Азербайджане, Казахстане, Киргизии, Узбекистане и Таджикистане.

Руфия Кутляева