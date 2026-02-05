Эффективность маткапитала при покупке жилья в ипотеку в Зауралье упала на 13%

В 2026 году с помощью материнского капитала жители Курганской области могут погасить 63% первоначального взноса при оформлении ипотеки. Это на 13% меньше, чем в 2025 году, сообщает агентство «Движение.ру» со ссылкой на данные Центробанка.

В целом по стране доля маткапитала в первоначальном взносе по ипотеке за год осталась на уровне 51%. Максимальная положительная динамика зафиксирована в Кабардино-Балкарской Республике (с 46% до 67%), Псковской (с 62% до 70%) и Новгородской (с 55% до 62%) областях, а также в Карелии (с 54% до 58%). Сильнее всего показатель упал в Курганской области (с 76% до 63%), Чукотском (с 53% до 43%) и Ненецком (с 58% до 48%) автономных округах. Примечательно, что Зауралье все равно осталось в списке регионов с самой высокой долей маткапитала в первоначальном взносе.

При этом в 18 регионах России материнского капитала на первого ребенка не хватит на оплату даже половины первоначального взноса по ипотеке. Год назад такая ситуация была в 16 субъектах. Как отмечают исследователи, причина — в недостаточной индексации этой меры поддержки. В 2026 году маткапитал установлен в размере 728,9 тыс. руб. (+5,6% за год). При этом в четвертом квартале 2025-го средневзвешенная сумма выданной ипотеки в России составила 5,7 млн руб. Показатель вырос на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом, что практически совпадает с увеличением маткапитала.

Виталина Ярховска