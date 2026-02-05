Поезд из Астрахани в Петербург задержался из-за взрыва в Тамбовской области

Поезд №109 Астрахань — Санкт-Петербург прибыл в конечный пункт с опозданием из-за крупной аварии на железной дороге в Тамбовской области. Также на четыре часа задержался пассажирский состав № 005Г «Москва Павелецкая – Астрахань».

Из взрыва цистерн с бензином парализовало движение на соседней пассажирской станции

Фото: МЧС России по Тамбовской области





Инцидент произошел на станции Кочетовка-2 вчера днем. сошли вагоны грузового поезда с последующим возгоранием бензина. По данным МЧС, пожар в Мичуринске затронул пять цистерн.

Авария нарушила движение на соседней пассажирской станции. РЖД в экстренном порядке направляла поезда в объезд через Ростовскую область и Краснодарский край, в том числе через грузовой парк станции Кочетовка.

Задержкам подверглись популярные южные маршруты, включая составы на Новороссийск, Адлер и из Кисловодска в Москву.

Нина Шевченко