Дело зачитали по уголовным ролям

На очередном заседании по уголовному делу экс-редактора Ura.ru Дениса Аллаярова в Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга были представлены доказательства со стороны обвинения — переписки и распечатки телефонных разговоров членов редакции. Из них следовало, что совладелец и руководитель редколлегии Михаил Вьюгин давал распоряжения о выплате премий Денису Аллаярову, на которые он должен был покупать оперативные сводки МВД. Подсудимый вину не признает.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Аллаяров во время заседания суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Аллаяров во время заседания суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Спустя пять месяцев после начала рассмотрения уголовного дела бывшего редактора Ura.ru Дениса Аллаярова количество посетителей заседаний значительно уменьшилось. Если в начале процесса на нем присутствовало несколько десятков журналистов, то сейчас два-три человека.

Денис Аллаяров обвиняется по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий). Согласно обвинению, в апреле 2024 года журналист договорился со своим дядей Андреем Карповым, который на тот момент занимал должность начальника уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу, что тот будет передавать ему оперативные сводки для написания эксклюзивных новостей по криминальной тематике. По данным следствия, экс-силовик согласился — по его словам, он хотел помочь племяннику в продвижении по карьерной лестнице. Журналист получал сводки вплоть до 2 апреля 2025 года. Денис Аллаяров утверждает, что никаких денег за совершение незаконных действий не передавал. Андрею Карпову суд назначил четыре года условно, учитывая его сотрудничество со следствием. Трудовой контракт с Денисом Аллаяровым был завершен 27 ноября — в тот день, когда Ura.ru вошла в состав холдинга «Ридовка».

На заседании в четверг, 5 февраля, сторона обвинения представила доказательства вины арестованного журналиста.

Сначала прокурор зачитала расшифровки телефонной прослушки сотрудников Ura.ru. В частности, их обсуждение того, как использовать оперативные сводки. Кроме того, прокурор зачитала переписку двух руководителей агентства: на тот момент главу редколлегии и совладельца информационного агентства Михаила Вьюгина и заместителя главного редактора Игоря Сергеева. Из нее следовало, что Денис Аллаяров покупал оперативные сводки по поручению Михаила Вьюгина, а Игорь Сергеев должен был решать финансовые вопросы.

«Переводи Аллаярову ежемесячно по 15 тыс. руб. в качестве премии, чтобы нивелировать его расходы на покупку оперативных сводок. Соответственно, контроль теперь на тебе, ты об этом знаешь и ты ответственен за это»,— зачитала гособвинитель материалы дела.

Во время выступления гособвинителя выяснилось, что во время прошлогодних обысков в редакции был изъят диск, на котором хранилась информация с именами, фамилиями и личными телефонами всех следователей Екатеринбурга.

Следующее заседание суда назначено на 10 февраля.

Михаил Вьюгин по неофициальной информации находится заграницей. В ООО «Сибирско-Уральской медиакомпания» (юрлицо Ura.ru) ему принадлежит 25% долей. Основным владельцем (75%) информационного агентства с прошлого года является холдинга «Ридовка». Смена собственника произошла на фоне изъятия активов в доход государства у Артема Бикова и Алексея Боброва (они считались неофициальными владельцами агентства). По мнению Генпрокуратуры, они незаконно приватизировали «Облкоммунэнерго», принадлежащее Свердловской области, и благодаря коррупционным связям создали холдинг «Корпорация СТС».

Представитель холдинга «Ридовка» Андрей Ткаченко после приезда в Екатеринбург обвинил Михаила Вьюгина в выводе денег в виде многомиллионных премий.

Так, по его словам, ежегодно Михаилу Вьюгину выплачивалось до 30-35 млн руб., не считая зарплаты по 6 млн руб. в месяц. Якобы, по предварительным данным, только за два года он заработал около 180 млн руб. Господин Вьюгин на онлайн-брифинге для коллектива Ura.ru заявил, что информация не соответствует действительности. После брифинга были уволены: Михаил Вьюгин, главный редактор Диана Козлова, ее заместитель Антон Ольшанников, руководитель региональных изданий Игорь Сергеев (позже господин Ткаченко вернул его на работу в качестве заместителя главного редактора).

Господин Вьюгин, по данным «Ъ-Урал», пока не имеет никакого уголовно-процессуального статуса.

Артем Путилов