Дело зачитали по уголовным ролям
На процессе над Денисом Аллаяровым представили переписку сотрудников Ura.ru
На очередном заседании по уголовному делу экс-редактора Ura.ru Дениса Аллаярова в Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга были представлены доказательства со стороны обвинения — переписки и распечатки телефонных разговоров членов редакции. Из них следовало, что совладелец и руководитель редколлегии Михаил Вьюгин давал распоряжения о выплате премий Денису Аллаярову, на которые он должен был покупать оперативные сводки МВД. Подсудимый вину не признает.
Денис Аллаяров во время заседания суда
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Спустя пять месяцев после начала рассмотрения уголовного дела бывшего редактора Ura.ru Дениса Аллаярова количество посетителей заседаний значительно уменьшилось. Если в начале процесса на нем присутствовало несколько десятков журналистов, то сейчас два-три человека.
Денис Аллаяров обвиняется по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий). Согласно обвинению, в апреле 2024 года журналист договорился со своим дядей Андреем Карповым, который на тот момент занимал должность начальника уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу, что тот будет передавать ему оперативные сводки для написания эксклюзивных новостей по криминальной тематике. По данным следствия, экс-силовик согласился — по его словам, он хотел помочь племяннику в продвижении по карьерной лестнице. Журналист получал сводки вплоть до 2 апреля 2025 года. Денис Аллаяров утверждает, что никаких денег за совершение незаконных действий не передавал. Андрею Карпову суд назначил четыре года условно, учитывая его сотрудничество со следствием. Трудовой контракт с Денисом Аллаяровым был завершен 27 ноября — в тот день, когда Ura.ru вошла в состав холдинга «Ридовка».
На заседании в четверг, 5 февраля, сторона обвинения представила доказательства вины арестованного журналиста.
Сначала прокурор зачитала расшифровки телефонной прослушки сотрудников Ura.ru. В частности, их обсуждение того, как использовать оперативные сводки. Кроме того, прокурор зачитала переписку двух руководителей агентства: на тот момент главу редколлегии и совладельца информационного агентства Михаила Вьюгина и заместителя главного редактора Игоря Сергеева. Из нее следовало, что Денис Аллаяров покупал оперативные сводки по поручению Михаила Вьюгина, а Игорь Сергеев должен был решать финансовые вопросы.
«Переводи Аллаярову ежемесячно по 15 тыс. руб. в качестве премии, чтобы нивелировать его расходы на покупку оперативных сводок. Соответственно, контроль теперь на тебе, ты об этом знаешь и ты ответственен за это»,— зачитала гособвинитель материалы дела.
Во время выступления гособвинителя выяснилось, что во время прошлогодних обысков в редакции был изъят диск, на котором хранилась информация с именами, фамилиями и личными телефонами всех следователей Екатеринбурга.
Следующее заседание суда назначено на 10 февраля.
Михаил Вьюгин по неофициальной информации находится заграницей. В ООО «Сибирско-Уральской медиакомпания» (юрлицо Ura.ru) ему принадлежит 25% долей. Основным владельцем (75%) информационного агентства с прошлого года является холдинга «Ридовка». Смена собственника произошла на фоне изъятия активов в доход государства у Артема Бикова и Алексея Боброва (они считались неофициальными владельцами агентства). По мнению Генпрокуратуры, они незаконно приватизировали «Облкоммунэнерго», принадлежащее Свердловской области, и благодаря коррупционным связям создали холдинг «Корпорация СТС».
Представитель холдинга «Ридовка» Андрей Ткаченко после приезда в Екатеринбург обвинил Михаила Вьюгина в выводе денег в виде многомиллионных премий.
Так, по его словам, ежегодно Михаилу Вьюгину выплачивалось до 30-35 млн руб., не считая зарплаты по 6 млн руб. в месяц. Якобы, по предварительным данным, только за два года он заработал около 180 млн руб. Господин Вьюгин на онлайн-брифинге для коллектива Ura.ru заявил, что информация не соответствует действительности. После брифинга были уволены: Михаил Вьюгин, главный редактор Диана Козлова, ее заместитель Антон Ольшанников, руководитель региональных изданий Игорь Сергеев (позже господин Ткаченко вернул его на работу в качестве заместителя главного редактора).
Господин Вьюгин, по данным «Ъ-Урал», пока не имеет никакого уголовно-процессуального статуса.