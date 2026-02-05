В Самаре более 30 школ перешли на дистанционное обучение из-за морозов

По состоянию на 5 февраля учащиеся первого — четвертого классов 34 школ Самары перешли на дистанционное обучение. Это связано с похолоданием. Об этом сообщает городская администрация.

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Еще 18 школ Самары перевели на дистант учащихся с первого по восьмой класс. Кроме того, в двух городских школах организовано дистанционное обучение с первого по 11 класс. Еще 99 школ Самары продолжают работать в обычном режиме.

Решение об отмене занятий принимается руководителем образовательных организаций самостоятельно. Ранее синоптики предупредили жителей Самарской области об аномальных морозах до -34°C. Похолодание сохранится до конца рабочей недели.

Георгий Портнов