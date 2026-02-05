Жительниц Челябинска подозревают в попытке продать 12 кг мефедрона

Следственный орган УФСБ России по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении двух жительниц регионального центра. Их подозревают в незаконном хранении и попытке продать 12 кг мефедрона (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

Горожанок 35 и 37 лет силовики задержали с поличным, когда сообщницы доставали из тайника 12 кг мефедрона. По данным УФСБ, местные жительницы причастны к деятельности межрегиональной преступной группы по поставкам наркотиков. Сообщники продавали товар через интернет. Максимальное наказание по предъявленной подельницам статье — пожизненное лишение свободы.

Виталина Ярховска