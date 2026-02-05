Самарская область осталась в числе лидеров в ПФО по выдаче ипотеки в ВТБ

Самарская область осталась в числе лидеров в Приволжском федеральном округе (ПФО) по выдаче жилищных кредитов в январе текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

По данным банка, на Татарстан, Башкортостан, Нижегородскую и Самарскую области пришлось свыше 60% всех сделок в ПФО в первый месяц года.

С 1 февраля 2026 года правительство России внесло в условия «семейной» ипотеки изменения. Среди них — обязательное включение супруга в состав заемщиков (за исключением супруга — иностранного гражданина); регистрация детей по одному адресу с заемщиком; предоставление СНИЛС детей, благодаря которым клиент имеет право на получение льготной ипотеки.

Евгений Чернов