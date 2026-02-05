Экс-руководитель компании и бывшая госслужащая осуждены за передачу 21 млн рублей

Свердловский райсуд Перми вынес приговор в отношении экс-директора АО «ГК “ПЦБК”» Ирины Порошиной и бывшего руководителя одного из отделов Росприроднадзора Лилии Корзун. По версии гособвинения, госпожа Порошина передала взятку неустановленным лицам из числа сотрудников Росприроднадзора не менее 21 млн руб., а вторая подсудимая выступила посредником в совершении этого преступления. В итоге Ирине Порошиной назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы со штрафом 21 млн руб., а госпоже Корзун — семи лет с аналогичным штрафом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как считают силовики, средства предназначались за решение вопроса по уменьшению суммы выявленного ведомством ущерба окружающей среде. Вину подсудимые не признали.

В группе ПЦБК убеждены, что женщины никакого преступления не совершали. «В предъявленном подсудимым обвинении отсутствуют сведения о личностях взяткополучателей, сведения о достижении договоренностей с должностными лицами Росприроднадзора на передачу взятки за совершение действий в интересах ООО «Прикамский картон». Таких доказательств не было получено и в судебном заседании»,— сообщили в компании.