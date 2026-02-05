В Ульяновске в суд передается уголовное дело о гибели женщины в провале тротуара

Следственный отдел Заволжского района Ульяновска следственного управления СКР завершил расследование уголовного дела о гибели женщины в результате падения в провал тротуара, сообщило в четверг ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Трагедия, в связи с которой было возбуждено уголовное дело, случилась в ночь с 4 на 5 июля 2025 года. Жительница Заволжского района Ульяновска Жанна Малькова пропала без вести. Ее поисками занимались волонтеры «Лиза Алерт», полиция, МЧС. После нескольких дней безуспешных поисков следственное управление СКР в связи с исчезновением женщины возбудило уголовное дело по факту убийства (ч. 1 статьи 105 УК РФ), но 16 июля тело женщины было найдено в канализационном коллекторе в районе дома №20 по 10-му проезду Инженерному Заволжского района Ульяновска. Как сообщало СУ СКР, женщина упала в глубокий провал, образовавшийся на тротуаре между проспектами Генерала Маргелова и проспектом Созидателей. По словам источника, близкого к следствию, «женщина возвращалась поздно вечером с корпоратива, попросила высадить ее раньше, чтобы немного прогуляться, в темноте она не заметила опасность и упала в провал, но выбраться, видимо, уже не смогла». Позднее, как сообщает СУ СКР, экспертиза показала, что женщина «не смогла самостоятельно выбраться из провала в результате скопления сточных вод и метана в канализационном коллекторе, и погибла от отравления парами метана».

Источник сообщил «Ъ-Волга», что провал на тротуаре образовался из-за подмыва грунта вдоль сетей «Ульяновскводоканала», а пешеходная дорога, — зона ответственности МБУ «Дорремстрой». Провал, отмечает источник, «никак не был огорожен, тротуар не освещается, и любой человек в темноте мог провалиться в него». В соцсетях, когда случилась трагедия, жители Заволжского района сообщали, что этот провал «никак не был огорожен», они жаловались по телефону «112», но никто не отреагировал. Провал был засыпан только после трагедии.

После получения результатов экспертизы уголовное дело было переквалифицировано на причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ, до трех лет лишения свободы).

Как сообщает СУ СКР, обвиняемая, являясь диспетчером аппарата управления Заволжского района МБУ «Дорремстрой», 4 июля 2025 в дневное время года получила сообщение о провале, но «по завершении своей смены она не передала указанное сообщение ответственным должностным лицам для устранения провала».

Получить пояснения, почему «Дорремстрой» не отреагировал на сообщение еще днем, и почему служба 112 не проконтролировала устранение опасной ситуации, не удалось — старший помощник руководителя СУ СКР Дмитрий Васин был для комментариев в четверг недоступен. Источник, знакомый с материалами следствия, пояснил «Ъ-Волга», что обвиняемая вообще не передала информацию о провале соответствующим службам. В то же время, по словам собеседника, свою вину она не признает и заявляет, что информацию исполнителям передавала. Исполнители это отрицают.

Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено, дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СКР.

Сергей Титов, Ульяновск