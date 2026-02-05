Производство мебели на базе «Мекран» в Красноярске запустят в конце 2026 года

Серийное производство мебели на территории бывшего комбината «Мекран» — площадке ООО «Мебельная мануфактура Красноярска» — будет запущено в конце 2026 года. В настоящее время предприятие готовится к вводу в промышленную эксплуатацию, сообщили «Ъ-Сибирь» в пресс-службе ВЭБ.РФ.

«Сейчас фабрика действует в пусконаладочном режиме, формирует пилотные коллекции, достраивается производственный корпус. Максимальная мощность производства составит 22,5 тыс. куб. м», — отметили в государственной корпорации развития. Проект реализуется при поддержке ВЭБ.РФ и станет крупнейшим мебельным производством в Сибирском федеральном округе. Площадь предприятия составляет 36 тыс. кв. м.

По словам генерального директора ООО «Лесинвест» — управляющей организации ООО «Мебельная мануфактура Красноярска» Константина Данилова, сегодня завершается обучение персонала и наращивание кадрового потенциала.

Мебельная фабрика «Мекран» специализировалась на производстве мебели бизнес-класса. В 2014 году произошло резкое сокращение гостиничного рынка, что привело к консервации мощностей. В 2017 году ВЭБ, основной кредитор «Мекрана», принял решение по запуску фабрики как структурной единицы «Краслесинвеста».

Лолита Белова