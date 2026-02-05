В Орске депутата Госдумы не пустили в школу, на которую жаловались родители учащихся

Охрана школы №24 в Орске отказалась впускать в здание депутата Госдумы Нину Останину, которая приехала проверить температуру воздуха в помещениях. Ранее родители учащихся пожаловались парламентарию на то, что в классах холодно. Депутат приехала на место, и обнаружила, что школа закрыта. Об этом Нина Останина сообщила в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Режим ЧС введен сегодня в школе города Орска. Пока в одной. В школе номер 24 отменен учебный процесс. Не хочется думать, что это связано с моим желанием посетить школу, чтобы удостовериться, что жалобы на низкую температуру в классах, поступившие от родителей, справедливы»,— говорится в сообщении.

По словам депутата Госдумы, на момент ее приезда в школу на улице было -13°C, но директор учебного заведения Татьяна Лаврентьева «спешно эвакуировала» из здания учащихся и педагогов. Также она не стала встречаться с Ниной Останиной и депутатами областного Законодательного собрания.

Парламентарий отметила, что перед поездкой в Орск она направляла главе города Артему Воробьеву письмо с просьбой посетить школу №24. Чиновник не отреагировал на ситуацию. В связи с этим Нина Останина предупредила градоначальника, что не позволит препятствовать исполнению ее депутатских полномочий.