В Жигулевске задержали мужчину за кражу шоколада на сумму свыше 2,5 тысячи рублей

В Жигулевске полицейские задержали 56-летнего мужчину. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Согласно данным ведомства, мужчина украл из магазина шоколад на сумму свыше 2,5 тыс. руб. Злоумышленника вычислили по камерам видеонаблюдения. Задержали его спустя несколько дней.

Мужчина признался в полиции, что украл шоколад в состоянии алкогольного опьянения. Часть похищенного съел, остальное раздал знакомым.

Руфия Кутляева