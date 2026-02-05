Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Т Плюс» обращает внимание жителей Перми на необходимость соблюдать осторожность вблизи теплосетевых объектов

Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» напоминают жителям о необходимости соблюдать повышенную осторожность вблизи объектов теплосетевой инфраструктуры Перми. Это в равной степени относится и к автомобилистам, и к пешеходам.

«Главная ценность – это жизнь и здоровье людей. Поэтому ещё раз обращаюсь к жителям: берегите себя, и выполняйте все требования техники безопасности. Помните, что дома вас ждут родные и близкие. Будьте осторожны возле теплосетей!» – отметил технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

Энергетики подчёркивают: теплоснабжающая инфраструктура находится в городской черте, тепломагистрали и люки тепловых камер расположены вдоль домов, автодорог и тротуаров. Температура сетевой воды в зимний период может превышать 100 °С, поэтому горожанам стоит быть максимально внимательными.

Следует помнить, что запрещена парковка автомобилей на люках тепловых камер и вблизи мест ремонтов теплопроводов. Помимо опасности для транспортных средств и их владельцев, такая беспечность может помешать проведению плановых ремонтов. Также опасно проезжать на автотранспорте через места разлива теплоносителя: в таких случаях есть риск провала грунта.

Крайне опасно наступать на крышки люков, а также открывать люки и залезать внутрь тепловых камер. Также запрещено проходить через парящие лужи – это опасно для жизни. Соблюдая простые правила, вы избежите вероятности нанести вред своему здоровью или получить травму.

О незакрытых или повреждённых люках тепловых камер и колодцев, сильном парении из них, выходе воды на поверхность, проседании грунта либо обрушении дорожного покрытия необходимо сообщать в Тепловую справочную службу по тел. 8 (342) 259-39-98.

О Пермском филиале «Т Плюс»

Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в шести городах Пермского края: Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском, Лысьве и Губахе, а также в посёлках Майский, Марковский и Прикамский. В состав филиала входит семь теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18, и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. Установленная электрическая мощность филиала – 1229,3 МВт, тепловая мощность – 5 281,336 Гкал/ч.

О Группе «Т Плюс»

Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от ПАО «Т Плюс», – 7,2 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – 188 тысяч. В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает более 16 млн человек. Под управлением группы «Т Плюс» находится 53 электростанции, 506 котельных и более 22 000 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность – 51,8 тыс. Гкал/ч.

ПАО «Т плюс»

Реклама