«Т Плюс» обращает внимание жителей Перми на необходимость соблюдать осторожность вблизи теплосетевых объектов

Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» напоминают жителям о необходимости соблюдать повышенную осторожность вблизи объектов теплосетевой инфраструктуры Перми. Это в равной степени относится и к автомобилистам, и к пешеходам.

«Главная ценность – это жизнь и здоровье людей. Поэтому ещё раз обращаюсь к жителям: берегите себя, и выполняйте все требования техники безопасности. Помните, что дома вас ждут родные и близкие. Будьте осторожны возле теплосетей!» – отметил технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

Энергетики подчёркивают: теплоснабжающая инфраструктура находится в городской черте, тепломагистрали и люки тепловых камер расположены вдоль домов, автодорог и тротуаров. Температура сетевой воды в зимний период может превышать 100 °С, поэтому горожанам стоит быть максимально внимательными.

Следует помнить, что запрещена парковка автомобилей на люках тепловых камер и вблизи мест ремонтов теплопроводов. Помимо опасности для транспортных средств и их владельцев, такая беспечность может помешать проведению плановых ремонтов. Также опасно проезжать на автотранспорте через места разлива теплоносителя: в таких случаях есть риск провала грунта.

Крайне опасно наступать на крышки люков, а также открывать люки и залезать внутрь тепловых камер. Также запрещено проходить через парящие лужи – это опасно для жизни. Соблюдая простые правила, вы избежите вероятности нанести вред своему здоровью или получить травму.

О незакрытых или повреждённых люках тепловых камер и колодцев, сильном парении из них, выходе воды на поверхность, проседании грунта либо обрушении дорожного покрытия необходимо сообщать в Тепловую справочную службу по тел. 8 (342) 259-39-98.

О Пермском филиале «Т Плюс» Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в шести городах Пермского края: Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском, Лысьве и Губахе, а также в посёлках Майский, Марковский и Прикамский. В состав филиала входит семь теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18, и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. Установленная электрическая мощность филиала – 1229,3 МВт, тепловая мощность – 5 281,336 Гкал/ч. О Группе «Т Плюс» Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от ПАО «Т Плюс», – 7,2 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – 188 тысяч. В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает более 16 млн человек. Под управлением группы «Т Плюс» находится 53 электростанции, 506 котельных и более 22 000 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность – 51,8 тыс. Гкал/ч.

