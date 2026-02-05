Магнитогорский «Водоканал» перешел в госсобственность Челябинской области

Муниципальное предприятие «Трест „Водоканал“» Магнитогорска принято в государственную собственность Челябинской области. Организация будет переименована в государственное унитарное предприятие «Водоканал». Соответствующее постановление губернатора Челябинской области Алексея Текслера опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, передачу водоканала в госсобственность согласовали депутаты горсобрания Магнитогорска в конце декабря 2025 года. Движимое и недвижимое имущество предприятия передается из муниципальной в собственность Челябинской области. Учредителем ГУП выступит министерство жилищного хозяйства региона.

По данным «СПАРК Интерфакс», в 2024 году магнитогорский трест «Водоканал» получил чистый убыток в размере 14,1 млн руб., выручка предприятия превысила 1,8 млрд руб.