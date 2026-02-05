Житель Краснокамска, приковавший пасынка цепью к кровати, предстанет перед судом

СУ СКР по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Краснокамска, обвиняемого в незаконном лишении свободы несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствием установлено, что в июле 2025 года в Краснокамске мужчина наказывал своего 10-летнего пасынка за провинности, приковывая его цепью к кровати. Мальчик провел на цепи целую неделю, а в конце лета отчим таким же образом ограничил его свободу на несколько дней.

В отношении матери ребенка, которая знала о преступлении сожителя, органами внутренних дел проводится процессуальная проверка по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). В рамках расследования уголовного дела следствием внесены в органы субъектов профилактики представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.