В Тюменской области выявили несоответствие норме в 14% отобранных проб продуктов

Из отобранных 559 проб молочной и мясной продукции, рыбы за 2025 год в Тюменской области 81 пробу (14,5%) в результате лабораторных исследований признали не соответствующей требованиям, заявил и.о. руководителя управления Россельхознадзора по региону, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам Николай Иванюк на заседании Тюменской областной думы. По его словам, в 66% положительных пробах выявили фальсификацию (включая наличие ДНК иного вида животного), в 17% — остатки лекарственных препаратов, в 6% — наличие трансглутаминазы.

В частности, из 27 проб мяса птицы не соответствовало требованиям 44%, 147 проб молочной продукции — 29%, 219 проб мясной продукции — 11%, 166 проб яиц, рыбы — 2%.

«Основные выявления нарушений происходили в продукции, ввозимой из других регионов РФ»,— пояснил господин Иванюк. Он добавил, что Россельхознадзор по итогам мониторинга аннулировал 32 производственных электронных ветеринарно-сопроводительных документа (эВСД), прекратил действие 47 деклараций о соответствии и направил шесть заявлений в прокуратуру на согласование внеплановых проверок. «Проведено две внеплановые выездные проверки, по результатам которых выдано два предписания, производители привлечены к административной ответственности»,— отметил Николай Иванюк.

