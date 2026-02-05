На участке улицы Вилонова в Екатеринбурге закроют движение до октября
В Екатеринбурге на участке улицы Вилонова закроют почти на год проезд для транспорта, сообщили в городской администрации. Движение будет перекрыто с 16 февраля до 16 октября.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Ограничения коснутся участка от ул. Вилонова, 84 до ул. Раевского, 4. Закрытие проезда связано с тем, что компания «Атомстройкомлекс-Вилонова» будет заниматься строительством теплосети на этом участке.
На месте проведения работ будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели. Объехать зону перекрытия автомобилисты смогут по улицам Данилы Зверева – Ирбитской – Раевского. Ограничения не повлияют на маршруты общественного транспорта — они не изменятся.