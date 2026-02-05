В райцентре Кузоватово Ульяновской области 32 дома остались без водоснабжения

Прокуратура Кузоватовского района проводит проверку в связи с прекращением водоснабжения жилого сектора на улице Терешковой в райцентре Кузоватово, сообщила в четверг прокуратура Ульяновской области.

По данным надзорного ведомства, в следствие коммунальной аварии (вероятно, связанной с морозами) 32 жилых дома частного сектора райцентра остались без водоснабжения. Сама администрация Кузоватово на своем официальном сайте ничего не сообщает об аварии, ее причинах и сроках ее устранения. В соцсетях жители поселка отмечают, что проблемы с прекращением водоснабжения происходили в Кузоватово неоднократно.

В надзорном ведомстве отмечают, что в ходе проверки будет оцениваться полнота мер, принимаемых органами власти и ОГКП "Ульяновский областной водоканал" к устранению последствий коммунальной аварии. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Андрей Васильев, Ульяновск